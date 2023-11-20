Грозный обзаведется новым ж/д вокзалом в 2024 году

В Грозном в следующем году откроется новый железнодорожный вокзал. Работы по его возведению подходят к завершению.
Строительство здания будущего вокзала ведется с 2019 года. Сейчас строители заканчивают отделку фасадов и внутреннего убранства помещений, а также прокладываются инженерные коммуникации.
Руководитель строительства Исмаил Мацуев рассказал, что по задумке архитекторов здание вокзала похоже на птицу.
"Если смотреть на здание вокзала сверху, оно будет иметь форму птицы с расправленными крыльями. Проект индивидуальный, то есть ни до, ни после такой архитектуры у здания вокзала не будет нигде в мире"
– Исмаил Мацуев
Отмечается, что вокзал сможет обслуживать сразу 350 пассажиров. Общая площадь комплекса составит свыше 3 тыс квадратных метров.