Вестник Кавказа

Грозный обзаведется новым ж/д вокзалом в 2024 году

Грозный обзаведется новым ж/д вокзалом в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году столица Чеченской Республики получит новый железнодорожный вокзал. Его строительство находится на завершающей стадии.

В Грозном в следующем году откроется новый железнодорожный вокзал. Работы по его возведению подходят к завершению. 

Строительство здания будущего вокзала ведется с 2019 года. Сейчас строители заканчивают отделку фасадов и внутреннего убранства помещений, а также прокладываются инженерные коммуникации. 

Руководитель строительства Исмаил Мацуев рассказал, что по задумке архитекторов здание вокзала похоже на птицу. 

"Если смотреть на здание вокзала сверху, оно будет иметь форму птицы с расправленными крыльями. Проект индивидуальный, то есть ни до, ни после такой архитектуры у здания вокзала не будет нигде в мире"

– Исмаил Мацуев 

Отмечается, что вокзал сможет обслуживать сразу 350 пассажиров. Общая площадь комплекса составит свыше 3 тыс квадратных метров.

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