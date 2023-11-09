Грозный украсит вокзал-птица

В чеченской столице завершается строительство железнодорожного вокзала. Здание напоминает птицу с расправленными крыльями. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и работы по благоустройству территории.

Транспортная инфраструктура Чечни продолжает приспосабливаться к растущему турпотоку. Напомним, что за минувшие 9 месяцев республику посетило более 200 тысяч человек, что на 41% превышает прошлогодние показатели.

В частности, в республиканской столице завершается строительство железнодорожного вокзала. Согласно архитектурному решению, его здание напоминает птицу с расправленными крыльями. При разработке проекта его авторы руководствовались не только эстетической, но и функциональной составляющей.

«Такое решение не только придаст сооружению уникальный внешний вид, но и позволит защитить пространство под ним от осадков и перегрева в теплые времена года. Дата ввода в эксплуатацию нового здания железнодорожного вокзала намечена на сентябрь 2024 года»

– глава Чечни

По его словам, сейчас мастера завершают отделку фасадов здания вокзала, кроме того, продолжаются работы по подводу коммуникации, благоустраивается близлежащая территория.