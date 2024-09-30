Вестник Кавказа

Россия, Азербайджан и Иран обсуждают своповые поставки газа

Газовый трубопровод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго России Сергей Цивилев рассказал о трехсторонних переговорах России, Азербайджана и Ирана, в ходе которых обсуждаются возможные своповые поставки газа.

Москва, Баку и Тегеран могут в перспективе наладить своповые поставки газа – переговоры уже ведутся, рассказал глава Минэнерго России Сергей Цивилев.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Мы за то, чтобы была кооперация всех стран"

- Сергей Цивилев

Он напомнил о том, что трубопровод в Иран проходит через Азербайджан.

По словам Цивилева, уже состоялась встреча глав минэнерго трех стран. По ее итогам стороны пришли к договоренности о совместном решении данного вопроса, так, чтобы были учтены интересы и выгоды всех стран.

Министр энергетики России подчеркнул, что все необходимые решения утверждены. Главы государств поставили перед профильными ведомствами и компаниями соответствующую цель, и им предстоит найти пути ее достижения.

"Там есть определенные технические моменты, они очень непростые, но мы постараемся их решить"

- Сергей Цивилев

Он уточнил, что над этими сложностями уже работают компании, от России данной темой занимается "Газпром".

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