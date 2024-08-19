Новак рассказал о переговорах по свопу газа с Ираном

Москва и Тегеран продолжают вести переговоры по перспективам своповых поставок российского газа в северные районы Ирана. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Своп газа между Россией и Ираном остается в повестке переговоров РФ и ИРИ, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

Взаимодействие с Ираном в сфере энергоресурсов политик прокомментировал в интервью Al Arabiya.

"Мы развиваем партнерские отношения и по совместной добыче нефти, рассматриваем газовые проекты и инвестиционные проекты, и возможности поставок свопов так называемых в те регионы Ирана, где есть потребность в этих энергетических ресурсах"

– Новак

Зампредседателя правительства напомнил, что партнерским отношениям России и Ирана уже много лет, стороны ведут активное сотрудничество по ряду направлений. В области энергетики, в частности, Москва и Тегеран взаимодействуют по совместной нефтедобыче. Кроме того, обсуждается сотрудничество в газовых проектах, а также инвестиционное взаимодействие.

Новак добавил, что хотя Иран и входит в число крупнейших производителей углеводородов, в разных регионах страны ситуация с обеспечением ими обстоит по-разному. Северные районы страны как раз испытывают потребность в газе.