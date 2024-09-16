Президент Ирана принял премьера России

Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Ирана. Глава правительства России прибыл сегодня с визитом в Исламскую Республику.
Иранский президент Масуд Пезешкиан принял в Тегеране российского премьера Михаила Мишустина.
Глава правительства России на встрече заявил о заинтересованности Москвы вывести на более высокий уровень сотрудничество с Исламской Республикой.
Мишустин прилетел в Иран с визитом сегодня. Он также провел переговоры с вице-президентом ИРИ. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.