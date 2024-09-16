Вестник Кавказа

Президент Ирана принял премьера России

Президент Ирана принял премьера России
© Фото: сайт президента Ирана
Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Ирана. Глава правительства России прибыл сегодня с визитом в Исламскую Республику.

Иранский президент Масуд Пезешкиан принял в Тегеране российского премьера Михаила Мишустина.

Глава правительства России на встрече заявил о заинтересованности Москвы вывести на более высокий уровень сотрудничество с Исламской Республикой.

Мишустин прилетел в Иран с визитом сегодня. Он также провел переговоры с вице-президентом ИРИ. Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

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