Мишустин начинает свой визит в Иран

Глава российского правительства прибыл в Иран. В ходе поездки он обсудит связи двух стран в торгово-экономической сфере.

В понедельник, 30 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Иран. Об этом сообщает кабмин РФ.

В ходе поездки Михаил Мишустин проведет ряд встреч с официальными лицам ИРИ. В частности, он пообщается с президентом и первым-вице-президентом Исламской Республики.

На встречах Мишустин планирует поговорить о взаимодействии двух стран в различных сферах.

"Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах"

– пресс-служба кабмина