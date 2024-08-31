Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем партнерстве на саммите БРИКС

Москва и Тегеран готовятся к заключению договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ может быть подписан в октябре на саммите БРИКС в Казани.

На саммите БРИКС в Казани между Россией и Ираном может быть заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

На предстоящий саммит планирует приехать президент Ирана Масуд Пезешкиан, для него это будет первый визит в Россию. В Казани он встретится с лидером РФ Владимиром Путиным. В рамках саммита стороны могут заключить всеобъемлющий договор, есть также другой вариант - подписание документа на отдельной встрече в Москве или Тегеране, поделился посол.

"Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая, потому что этот саммит - масштабное мероприятие… Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта"

– Джалали

Договор готовится к подписанию, он уже составлен и находится на финальной стадии, ведутся внутригосударственные процедуры, уточнил иранский посол.

Иран присоединился к БРИКС в этом году, председателем объединения с 1 января 2024 года является Россия.

В МИД РФ отмечают, что договор на десятилетия вперед заложит основы связей России с Ираном.