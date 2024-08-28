Президент Ирана приедет в Россию

Через полтора месяца иранский президент посетит Россию. В Исламской Республике уже начали подготовку к предстоящему визиту.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан этой осенью посетит Россию. Об этом пишут иранские СМИ.
Цель поездки – участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Официальное приглашение на мероприятие Пезешкиан получил от Кремля.
В Исламской Республике уже начали подготовку к предстоящему визиту. В частности, детали предстоящей поездки обсуждались на встрече консула Ирана в Казани и помощника главы Татарстана, передает агентство Tasnim.