Вестник Кавказа

Спикером правительства Ирана впервые стала женщина

Спикером правительства Ирана впервые стала женщина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Ирана новое назначение – впервые в истории исламского государства пост пресс-секретаря заняла женщина, Фатима Мухаджирани. Ее кандидатуру на столь ответственный пост предложил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

С сегодняшнего дня освещать работу правительства Исламской республики Иран (ИРИ) впервые в его истории будет женщина.

Фатима Мухаджирани была назначена на должность пресс-секретаря на сегодняшнем заседании кабинета министров ИРИ, с таким предложением выступил президент страны Масуд Пезешкиан, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Мухаджирани стала первой женщиной в Иране, назначенной на столь высокий пост.

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