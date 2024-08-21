Спикером правительства Ирана впервые стала женщина

В правительстве Ирана новое назначение – впервые в истории исламского государства пост пресс-секретаря заняла женщина, Фатима Мухаджирани. Ее кандидатуру на столь ответственный пост предложил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.
С сегодняшнего дня освещать работу правительства Исламской республики Иран (ИРИ) впервые в его истории будет женщина.
Фатима Мухаджирани была назначена на должность пресс-секретаря на сегодняшнем заседании кабинета министров ИРИ, с таким предложением выступил президент страны Масуд Пезешкиан, передает иранское информационное агентство ИРНА.
Мухаджирани стала первой женщиной в Иране, назначенной на столь высокий пост.