Пезешкиан назвал имя нового вице-президента Ирана

В Иране стало известно имя нового вице-президента. Глава исламской республики назначил на пост Шину Ансари. Ранее был утвержден состав правительства Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил сегодня нового вице-президента страны, информируют иранские СМИ.
Пост получила Шина Ансари. Также Ансари назначена главой Организации по охране окружающей среды.
В среду в Тегеране был утвержден состав нового кабмина страны. МИД ИРИ возглавил Аббас Аракчи, главой оборонного ведомства назначен Азиз Насирзаде, во главе министерства информации (разведки) остался Эсмаил Хатиб.