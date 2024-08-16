Вестник Кавказа

Пезешкиан назвал имя нового вице-президента Ирана

Пезешкиан назвал имя нового вице-президента Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране стало известно имя нового вице-президента. Глава исламской республики назначил на пост Шину Ансари. Ранее был утвержден состав правительства Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил сегодня нового вице-президента страны, информируют иранские СМИ.

Пост получила Шина Ансари. Также Ансари назначена главой Организации по охране окружающей среды.

В среду в Тегеране был утвержден состав нового кабмина страны. МИД ИРИ возглавил Аббас Аракчи, главой оборонного ведомства назначен Азиз Насирзаде, во главе министерства информации (разведки) остался Эсмаил Хатиб.

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