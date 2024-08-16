Вестник Кавказа

Новый состав правительства утвердили в Иране

парламент Ирана
© Фото: агентство Tehran Times
В Иране утвержден полный состав нового правительства. В частности, должность руководителя внешнеполитического ведомства занял Аббас Аракчи.

В среду, 21 августа, парламент Ирана утвердил новый состав правительства. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Парламентарии утвердили всех кандидатов в министры 14-го кабинета министров, передает агентство Mehr.

Как и ожидалось, МИД страны возглавил Аббас Аракчи.

Министерством информации (разведки) продолжит руководить Эсмаил Хатиб. Главой Минобороны назначен Азиз Насирзаде.

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