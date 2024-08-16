Новый состав правительства утвердили в Иране

В Иране утвержден полный состав нового правительства. В частности, должность руководителя внешнеполитического ведомства занял Аббас Аракчи.
В среду, 21 августа, парламент Ирана утвердил новый состав правительства. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Парламентарии утвердили всех кандидатов в министры 14-го кабинета министров, передает агентство Mehr.
Как и ожидалось, МИД страны возглавил Аббас Аракчи.
Министерством информации (разведки) продолжит руководить Эсмаил Хатиб. Главой Минобороны назначен Азиз Насирзаде.