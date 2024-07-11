В парламенте определились с новым главой МИД Ирана

МИД Ирана с большой долей вероятности станет Аббас Аракчи. Его кандидатуру утвердил Комитет по нацбезопасности и внешней политике.
Новым главой МИД Ирана в скором времени станет Аббас Аракчи. Об этом пишет местная пресса.
Его кандидатуру на должность министра утвердил Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента.
Аракчи возглавит министерство после того, как депутаты парламента выразят ему вотум доверия.
Напомним, в настоящее время обязанности главы МИД временно исполняет Али Багери Кани.