Вестник Кавказа

В парламенте определились с новым главой МИД Ирана

Аббас Аракчи
© Фото: газета Tehran Times
МИД Ирана с большой долей вероятности станет Аббас Аракчи. Его кандидатуру утвердил Комитет по нацбезопасности и внешней политике.

Новым главой МИД Ирана в скором времени станет Аббас Аракчи. Об этом пишет местная пресса.

Его кандидатуру на должность министра утвердил Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента.

Аракчи возглавит министерство после того, как депутаты парламента выразят ему вотум доверия.

Напомним, в настоящее время обязанности главы МИД временно исполняет Али Багери Кани.

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