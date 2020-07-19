Кто такой Аббас Аракчи, собирающийся занять пост главы МИД Ирана?

Иранское издание Tasnim со ссылкой на свои источники назвало наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи, который в последнее время плотно общался с избранным президентом Масудом Пезешкианом, его соратниками, а также представителями некоторых ближневосточных стран. Расскажем, кто это такой и чего от него ожидать.

Фамилии других претендентов на пост главы внешнеполитического ведомства Ирана в местной прессе пока не фигурировали.

Как в Иране утверждают министров?

Согласно неписанному принципу, президент Ирана обсуждает с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи кандидатуры глав как минимум 4 министерств:

разведки

обороны

внутренних дел

иностранных дел.

После его одобрения кандидаты попадают в окончательный список, на основании которого формируется кабинет министров. В соответствии с конституцией ИРИ, Кабмин возглавляет президент. Такой порядок подтвердил представитель Совета стражей конституции Исламской Республики Иран Хади Тахан Назиф:

Сформировалась определенная традиция. Главы министерств, функции которых особенно важны и значимы, определяются путем согласования с Верховным лидером.

Кто такой Аббас Аракчи?

Аракчи известен как умелый дипломат и талантливый переговорщик, он сыграл ключевую роль в заключении Соглашения по ядерной программе Ирана в 2015 году. Аракчи родился 5 декабря 1962 года в Тегеране, получил образование в области дипломатии, что предопределило его карьерный путь. В 1989 году начал работать в МИД, где его профессионализм и преданность делу быстро привлекли внимание.

С 2013 года занимал должность заместителя министра иностранных дел и возглавлял иранскую делегацию на переговорах шестерки международных посредников (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия) по ядерной программе. Умение Аракчи отстаивать интересы Ирана и его дипломатический подход способствовали заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соглашения, которое стало важным шагом в нормализации международных отношений Ирана.

Политический контекст назначения Аракчи

В условиях постоянного давления со стороны консервативных сил иранского общества и влияния Верховного лидера Али Хаменеи, кандидатура Аракчи может рассматриваться как компромисс между реформаторами и консерваторами. Внешняя политика Ирана нуждается в опытном руководителе, который сможет эффективно коммуницировать с международным сообществом, сохраняя при этом внутренние интересы иранского государства. Аракчи, с его многолетним опытом и глубоким пониманием международной дипломатии, отвечает этим требованиям.

Внешнеполитические перспективы Аракчи

Предполагается, что Аракчи продолжит линию на восстановление международного доверия к Ирану и активизацию дипломатических отношений. Главными вызовами станут вопросы, связанные с восстановлением СВПД после выхода США из соглашения в 2018 году, а также развитие экономических связей с Евросоюзом, Россией и Китаем. Другим важным аспектом станет урегулирование региональных конфликтов в Сирии, Ираке и Йемене. Опыт Аракчи в переговорах и его дипломатическое мастерство могут способствовать стабилизации позиций Ирана в этих сложных регионах.

Внутриполитические вызовы для Аракчи

Скорее всего, назначение Аракчи не пройдет без сопротивления консервативных кругов внутри Ирана, воспринимающих его как слишком гибкого и склонного к уступкам дипломатического чиновника. Однако умение Аракчи лавировать между политическими течениями и его готовность к открытому диалогу могут стать определяющим фактором в преодолении этих препятствий. Время покажет, сможет ли Аракчи реализовать свой потенциал и внести вклад в улучшение международного имиджа Ирана, а также в укрепление его позиции на мировой арене.