Сотрудничество по МКС обсудили главы Роскосмоса и NASA

Глава Роскосмоса в ходе поездки в США встретился с и.о. директора NASA. В ходе переговоров обсуждалсиь вопросы, связанные с дальнейшей работой МКС.

В Соединенных Штатах прошли переговоры главы Роскосмоса Дмитрий Баканова и и.о. директора NASA Шона Даффи. Об этом поведали 31 июля в российской госкорпорации.

Особое внимание на встрече было уделено дальнейшей работе Международной космической станции. Ее участники также поговорили о совместном освоении Луны и дальнего космоса.

"Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам"

– Роскосмос

В ходе переговоров глава российской корпорации отметил, что приложит усилия для того, чтобы сохранить канал взаимодействия между Россией и США.

"Жду того же от NASA"

– Дмитрий Баканов