Стало известно, где в России за прошедший месяц сильнее всего поднялись цены на квартиры в новостройках. Лидером по росту цен стала недвижимость Северной Осетии.

В октябре цены на новое жилье в Северной Осетии выросли на 3,6% за месяц - этот рост стал самым значительным по стране, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) со ссылкой на "СберИндекс".

Квадратный метр в новостройке в Северной Осетии в октябре подорожал до 114,1 тыс рублей (плюс 3,6%). В Москве новостройки подорожали на 3,2% – до 438,9 тыс рублей за "квадрат", в Санкт-Петербурге – на 2,4%, до 288 тыс рублей. В топ-5 регионов с самым быстрым ростом цен вошли также Новгородская область и Подмосковье.