Главы Минэнерго Азербайджана и Минэкономики Грузии провели встречу, на которой обсудили повестку двустороннего энергетического сотрудничества.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили провели встречу, посвященную энергетическому сотрудничеству двух стран.

"На встрече мы рассмотрели повестку нашего энергетического сотрудничества в духе дружбы и стратегического партнерства, объединяющего наши страны. Мы обменялись мнениями об обеспечении устойчивой деятельности наших энергетических систем и развитии наших совместных региональных проектов"

– Парвиз Шахбазов

В ходе переговоров было подчеркнуто, что дружественные отношения между Баку и Тбилиси, в основе которых лежат взаимное доверие и связи между руководителями двух стран, вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства, сообщает Минэнерго Азербайджана.

Энергетика входит в число основных направлений сотрудничества Азербайджана и Грузии. На встрече министры обсудили результаты совместной деятельности в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах, а также в области транзита.

Была отмечена роль совместных проектов в обеспечении энергобезопасности двух стран и региона в целом, а также вклад деятельности SOCAR в Грузии в развитие двусторонних экономических связей.

Стороны отметили, что значение энергетических проектов выходит за рамки двух стран и способствует расширению региональных связей. На встрече министрами была выражена уверенность, что недавно подписанные двусторонние соглашения позволят еще больше укрепить энергетическое сотрудничество Азербайджана и Грузии.