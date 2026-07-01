По итогам октябрьского опроса Национальный банк Грузии зафиксировал снижение инфляционных ожиданий, при этом фактическая годовая инфляция составила 5,9% при цели в 3%.

В Грузии снизились инфляционные ожидания. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального банка за октябрь 2026 года.

В октябре уменьшилось количество респондентов, ожидающих роста цен в течение года в пределах 6–8% или более 8%.

При этом увеличилась доля опрошенных, которые предполагают изменение цен в сравнительно низких интервалах: 0–2%, 2–4% и 4–6%.

Кроме того, в сообщении регулятора также отмечается снижение инфляционных ожиданий на трехлетний период.

Количество участников исследования, ожидающих роста цен в течение следующих трех лет в пределах 4–6%, 6–8% или более 8%, сократилось по сравнению с сентябрем.

В то же время увеличилось число респондентов, прогнозирующих изменение цен в низких интервалах 0–2% и 2–4%.

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", годовая инфляция составила 5,9% при целевом показателе 3%.