Эрдоган заявил о проблемах в экономике Турции

В турецкой экономике по-прежнему сохраняются проблемы, заявил Эрдоган. Он также призвал молодежь верить в собственные возможности и участвовать в развитии страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал наличие проблем в стране в ряде сфер. В ходе встречи со студентами, которую организовало молодежное крыло правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, он сообщил, что у республики сохраняются проблемы в экономике, образовании, технологиях и других сферах.

"В экономике, технологиях, демократии, безопасности, образовании и многих других областях нам еще предстоит пройти определенный путь, но ни одна из этих проблем не настолько велика, чтобы лишить нас надежды"

– турецкий лидер

Он обратился к молодежи с призывом верить в собственные возможности и участвовать в развитии страны. По словам президенты Турции, молодым людям нужно стать активным участником политической жизни.

Ранее Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на 2026 год с до 29,5% с 28%, а на 2027 год - с 15% до 21%.