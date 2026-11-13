В Иране создали собственный термоядерный реактор - ОАЭИ

В ближайшее время Иран введет в эксплуатацию свою первую установку термоядерного синтеза, которая будет применяться для развития отрасли электроэнергетики и медицины.

Иран готовится запустить первую установку термоядерного синтеза. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на руководителя Организации по атомной энергии Мохаммада Эслами.

​"Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию"

- Мохаммад Эслами

​Он подчеркнул, что проект стал важным научно-технологическим достижением для Ирана, и выразил надежду на его своевременный запуск.

​Глава Иранской компании передовых технологий Али Норузи пояснил, что получаемое на установке излучение найдет применение в медицине для создания современных диагностических систем и производства радиофармпрепаратов.

​Кроме того, было отмечено, что в долгосрочной перспективе технология позволит генерировать электроэнергию, однако до создания промышленного источника предстоит решить ряд научных и инженерных задач.