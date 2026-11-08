Новые школы откроются в городах Карабаха

На заседании по госбюджету Азербайджана на 2027 год стало известно о планах построить новые школы в ряде населенных пунктов Карабахского экономического района.

В Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях будут построены новые образовательные учреждения, сообщил замминистра науки и образования Азербайджана Кенан Керимзаде на совместном заседании трех комитетов Милли Меджлиса по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

По словам замминистра, новые школы появятся, в том числе в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Кельбаджаре, Ханкенди и Ходжавенде.

При этом школа в Зангилане, уточнил Керимзаде, имеет особое значение как образовательный комплекс нового формата, объединяющий несколько ступеней образования.

В будущем году планируется также объединить несколько ступеней профессионального образования в одном здании Кяльбаджарского комплекса профессионального образования. Кроме того, расширится и Карабахский университет.

"В Карабахском университете в настоящее время обучаются 3 324 студента на девяти факультетах, работают 548 сотрудников. В 2027 году планируется открытие здания инженерного факультета университета. Кроме того, при участии Президента страны был заложен фундамент Библиотечно-инновационного центра"

– Кенан Керимзаде

Летом 2026 года Карабахский университет выбрали более 1 200 абитуриентов, из них больше половины на вступительных экзаменах набрали свыше 500 баллов.