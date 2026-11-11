Вестник Кавказа

КСИР нанес удар по радиолокационной станции США в Бахрейне

КСИР нанес удар по радиолокационной станции США в Бахрейне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американская радиолокационная станция в Бахрейне подверглась удару со стороны КСИР в ответ на атаку США по телекоммуникационной вышке в иранском городе Сирик.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне. Об этом сообщает агентство Tasnim.

​В заявлении отмечается, что эта атака стала ответом на вражеский обстрел телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, о котором сообщалось ранее.

​Иранские представители назвали свои действия серьезным предупреждением и потребовали от США прекратить воздушные провокации и контрабанду нефти в регионе.

​Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае повторения актов агрессии против Ирана Воздушно-космические силы КСИР готовы действовать без ограничений.

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