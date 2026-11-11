КСИР нанес удар по радиолокационной станции США в Бахрейне

Американская радиолокационная станция в Бахрейне подверглась удару со стороны КСИР в ответ на атаку США по телекоммуникационной вышке в иранском городе Сирик.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне. Об этом сообщает агентство Tasnim.

​В заявлении отмечается, что эта атака стала ответом на вражеский обстрел телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива, о котором сообщалось ранее.

​Иранские представители назвали свои действия серьезным предупреждением и потребовали от США прекратить воздушные провокации и контрабанду нефти в регионе.

​Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в случае повторения актов агрессии против Ирана Воздушно-космические силы КСИР готовы действовать без ограничений.