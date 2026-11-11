В Грузии снова работает российская система переводов "Золотая корона"

Российская платежная система "Золотая корона" снова работает в Грузии. Еще в июле 2026 года страна пропала из списка стран в ее мобильном приложении.

Перевод денежных средств из России в Грузию через систему платежей "Золотая корона" доступен снова, сообщают российские СМИ.

Ранее, еще в июле 2026 года Грузия исчезла списка стран, куда можно переводить деньги из России в мобильном приложении "Золотая корона". В настоящее время такая функция вновь работает.

Теперь при совершении перевода средств в Грузию платежная система предупреждает о том, что деньги можно будет получить наличными в "ТБС Банке", а также на счет исключительно этого банка.

При этом, до июля текущего года переводы по "Золотой короне" можно было обналичивать также в "Банке Грузии" и в микрофинансовых организациях, пишет ТАСС.