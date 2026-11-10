Вестник Кавказа

Пашинян и Пезешкиан провели встречу в Анталье

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Никол Пашинян пообщался в среду с Масудом Пезешкианом. Встреча армянского премьера и иранского президента состоялась на полях COP31.

В Анталье 11 ноября прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях сам глава армянского правительства.

Подробности прошедших переговоров на данный момент не сообщаются.

Напомним, Никол Пашинян и Масуд Пезешкиан прибыли в Турцию для участия в 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет с 9 по 20 ноября. Принимающей стороной выступает Турция, переговорным процессом руководит Австралия. 

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