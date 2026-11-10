Вестник Кавказа

Путин встретится с Жапаровым в среду

Владимир Путин и Садыр Жапаров
© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин встретится в Садыром Жапаровым. Путин также проведет заседание Совбеза ОДКБ.

Российский лидер Владимир Путин в среду встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"У президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым"

– Дмитрий Песков 

Отметим, что президент РФ в среду примет участие в сессии Совбеза ОДКБ. 

Напомним, что в Кыргызстане в начале следующего года пройдут президентские выборы. Действующий глава страны Жапаров выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

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