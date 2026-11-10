Путин встретится с Жапаровым в среду

Владимир Путин встретится в Садыром Жапаровым. Путин также проведет заседание Совбеза ОДКБ.
Российский лидер Владимир Путин в среду встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"У президента запланирована отдельная двусторонняя встреча с президентом Кыргызстана Жапаровым"
– Дмитрий Песков
Отметим, что президент РФ в среду примет участие в сессии Совбеза ОДКБ.
Напомним, что в Кыргызстане в начале следующего года пройдут президентские выборы. Действующий глава страны Жапаров выдвинул свою кандидатуру на второй срок.