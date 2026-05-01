Вестник Кавказа

Борьбу с вирусами обсудили Грузия и международная миссия ВОЗ

Машина скорой помощи в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава Минздрава Грузии провел встречу с представителями международной миссии ВОЗ. Особое внимание уделялось процессу международной валидации.

Состоялась встреча главы Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе и представителей международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по международной валидации элиминации вирусных гепатитов. Об этом сообщили в грузинском министерства.

Сарджвеладзе и международные эксперты поговорили о достигнутом прогрессе в направлении борьбы с вирусными гепатитами, проведенных мероприятиях и важных результатах, которые достигнуты в процессе элиминации.

Участники встречи также коснулись процесса международной валидации. 

"Особое внимание было уделено процессу международной валидации, целью которого является оценка достижений Грузии в соответствии с критериями, необходимыми для подтверждения статуса страны, свободной от гепатита С"

– Минздрав Грузии

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