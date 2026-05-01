Борьбу с вирусами обсудили Грузия и международная миссия ВОЗ

Состоялась встреча главы Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе и представителей международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по международной валидации элиминации вирусных гепатитов. Об этом сообщили в грузинском министерства.
Сарджвеладзе и международные эксперты поговорили о достигнутом прогрессе в направлении борьбы с вирусными гепатитами, проведенных мероприятиях и важных результатах, которые достигнуты в процессе элиминации.
Участники встречи также коснулись процесса международной валидации.
"Особое внимание было уделено процессу международной валидации, целью которого является оценка достижений Грузии в соответствии с критериями, необходимыми для подтверждения статуса страны, свободной от гепатита С"
– Минздрав Грузии