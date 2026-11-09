Вестник Кавказа

Мировые цены на нефть перешли к росту по итогам торгов

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $92 за баррель, а марка WTI подорожала до $86,5 на фоне возобновившегося роста котировок после недавнего падения.

Цены на нефть повышаются после снижения до двухмесячных минимумов в ходе предыдущей сессии. Об этом стало известно по итогам торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов составила $92,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали до $86,5 за баррель.

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке составила $99,4, цена на базисе FOB в турецком порту Джейхан — $95,13 за баррель.

Отметим, накануне Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти сорта Brent на 2026 год с $96,32 до $97,44 за баррель. Прогноз стоимости Brent на 2027 год также пересмотрен с $83,74 до $85,78 за баррель.

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