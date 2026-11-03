В Иране призвали США принять семь условий для соглашения

Американской стороне следует "сбросить карты", не распространять информацию о якобы идущем переговорном процессе и принять семь условий Ирана, заявил Резаи.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи снова призвал Вашингтон принять семь условий, ранее выдвинутых Тегераном.

"Война против Ирана уже разрушила правительство США. Но Вашингтон мечется, как отчаявшийся игрок. Сбросьте карты. Прекратите фабриковать фейковые новости о мнимых переговорах. Перестаньте отрицать новый порядок в Западной Азии. Пора подчиниться семи условиям, которые Иран неоднократно выдвигал"

– Мохсен Резаи

Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что переговоры с Ираном идут и могут привести к прекращению конфликта.

Ирано-американские переговоры с участием Мохсена Резаи и вице-президента США Джей Ди Вэнса могут пройти на следующей неделе в Катаре, об это ранее, ссылаясь на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына, писала газета Türkiye.