Вестник Кавказа

ООН призвала Москву и Киев добиться прогресса в Абу-Даби

Эмблема ООН
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
В Организации Объединенных Наций призвали Россию и Украину использовать приближающиеся переговоры в Абу-Даби для достижения прогресса в урегулировании.

России и Украине стоит приложить усилия для того, чтобы трехсторонние переговоры в Абу-Даби оказались результативными и дали ощутимый эффект, такое заявление сделала директор отдела Европы и Центральной Азии департаментов ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства и операций в пользу мира Кайоко Гото на заседании Совета безопасности международной организации.

По ее словам, в ООН высоко ценят реализуемые под эгидой США дипломатические усилия. Кроме того, приветствуются другие региональные инициативы, ставящие целью развитие диалога.

"Мы призываем стороны воспользоваться возможностью, которую предоставляют запланированные на эту неделю трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы добиться ощутимого прогресса"

- Кайоко Гото

Директор отдела выразила надежду, что предпринятые сторонами шаги посодействуют прекращению эскалации и помогут обеспечить условия для остановки огня и мирного урегулирования. Кроме того, усилия сторон внесут вклад в инклюзивный диалог, посвященный безопасности Европы.

"ООН готова предоставить свои возможности и экспертный потенциал для поддержки таких усилий"

 - Кайоко Гото

Напомним, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, посвященные украинскому урегулированию, должны пройти 10-11 ноября в Абу-Даби.

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