В Азербайджане отмечается сегодня День флага

День Государственного флага отмечается сегодня в Азербайджана. Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю 9 Ноября – Дня Государственного флага АР поделился публикацией в социальных сетях.

"Сегодня азербайджанский флаг развевается повсюду в Азербайджане! Пусть живет любовь к азербайджанскому флагу!"

– Ильхам Алиев

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поздравила граждан страны с праздником, в публикации по случаю Дня Государственного флага говорится:

Пусть наш трехцветный флаг, источник нашей вечной гордости, всегда будет воплощением вечности нашей независимости, единства нашего народа и мощи нашего государства!

Праздник День Государственного флага был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2009 года, это нерабочий день.

Азербайджанская Республика унаследовала флаг от Азербайджанской Демократической Республики, трехцветный флаг является символом приверженности идее свободы, национальным ценностям и общечеловеческим идеалам.

После того, как Азербайджан обрел независимость, Верховный Совет страны 5 февраля 1991 года присвоил флагу статус государственного.