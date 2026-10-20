Китай вышел на второе место по торговле с Грузией

Китай стал вторым крупнейшим торговым партнером Грузии, а товарооборот между странами составил 2,3 миллиарда долларов, сообщила сегодня на встрече представителей деловых кругов Грузии и Китая министр экономики страны.

Китай вышел на второе место по объему торговли с Грузией, товарооборот между странами за 9 месяцев текущего 2026 года составил $2,3 млрд, выросши на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила на встрече представителей деловых кругов Грузии и Китая в Тбилиси вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"Мы считаем, что существует значительный потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества и расширения торговли, над реализацией которого активно работают обе стороны"

- Мариам Квривишвили

Сейчас на повестке дня бизнесменов двух стран стоит развитие Среднего коридора, который связывает Китай и Европу. В этом аспекте стратегическое значение уделяется глубоководному порту Анаклия, который станет форпостом транспортного маршрута на Черном море и сыграет важную стратегическую роль в торговле между Китаем, Центральной Азией и Европой, – отметила грузинский министр, передает Sputnik Грузия.

Также авиавласти двух стран приняли решение нарастить число прямых авиарейсов между Грузией и Китаем: так, в июле к маршруту Урумчи–Тбилиси добавился прямой рейс Шанхай–Тбилиси, добавила Мариам Квривишвили.

Встреча представителей деловых кругов двух стран была организована Торгово-промышленной палатой Грузии, в ней приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе и заместитель председателя КНР Хань Чжэн, который сейчас находится в Грузии с трехдневным официальным визитом.