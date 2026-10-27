Иран хочет построить с РФ газопровод — посол

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Тегеран рассчитывает в перспективе построить с Москвой газопровод с целевой мощностью до 110 млрд куб м.

Иран в будущем планирует вместе с Россией реализовать строительство газопровода, заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Об этом он сообщил в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, целевая мощность будущего газопровода достигнет 110 млрд куб м.

"На долгосрочном этапе целью является строительство отдельного газопровода для поставок российского газа в Иран с итоговой мощностью 110 млрд куб м и мощностью 55 млрд куб м на первом этапе в течение двух-трех лет"

— Казем Джалали

Посол отметил, что газовое сотрудничество РФ и ИРИ будет развиваться в два этапа.

По его оценкам, в ближайшее время использование существующих трубопроводов потребует их восстановления.

А это, по словам Джалали, требует и трехстороннего взаимодействия с Азербайджаном в долгосрочной перспективе.

Посол спрогнозировал развитие ситуации таким образом: "Россия поставляет газ на север Азербайджана, а эквивалентный объем передается Ирану с юга этой страны".