Вестник Кавказа

Ереван не пойдет на антииранские шаги при реализации TRIPP – Симонян

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ален Симонян заявил, что проект TRIPP не предполагает военного присутствия. Армения не предпримет никаких шагов против Ирана.

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не будет предпринимать антииранских шагов при реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP). По словам Симоняна, проект не предполагает какого-либо военного развертывания. 

"Мы никогда не включимся и не можем включиться в какой-либо процесс против Ирана или какого-либо соседа. Это наша политическая позиция. А во-вторых, TRIPP - это экономический проект. TRIPP не предполагает, что там будет хотя бы один вооруженный солдат"

– Ален Симонян 

Ранее Тегеран вновь высказал свои опасения относительно проекта, который реализуется при участии США. Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил Еревану, что считает создание транспортного маршрута "красной линией", подвергнув критике решение парламента РА одобрить строительство.

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