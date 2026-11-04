Вестник Кавказа

В Иране запустят свой собственный Starlink

В Иране запустят свой собственный Starlink
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран разрабатывает свой собственный спутниковый интернет, который должен вытеснить используемый США в военных целях Starlink.

Глава национального центра виртуального пространства Ирана (НЦВП) Сейед Мохаммад Амин Агамири рассказал, что власти страны инициировали проект спутникового интернета, который должен стать ответом на американскую систему Starlink. 

По словам Агамири, в Иране продолжается режим ограничения интернета в качестве противодействия деструктивному влиянию США и Израиля, которые стремятся оказать влияние на иранцев. При этом речь о полной блокировке всемирной паутины не идет, добавил Агамири. 

При этом "Национальная информационная сеть", которая должна стать альтернативой западным ресурсам, находится на стадии разработки. 

Агамири также отметил, что использование Starlink без санкции властей является незаконным, так как система используется США в военных целях.

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