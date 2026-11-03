Два супертанкера загорелись в Ормузском проливе - КСИР

КСИР сообщил о возгорании двух супертанкеров при попытке пересечь Ормузский пролив по несогласованному с Ираном маршруту. Одно из судов подорвалось на мине.

В Ормузском проливе загорелись два супертанкера во время попытки пройти по несогласованному с Ираном маршруту. Об этом сообщила пресс-служба КСИР, чье заявление приводит телеканал PressTV.

​"Прошлой ночью в результате двух отдельных инцидентов крупный нефтяной танкер, пытавшийся пройти по несогласованному маршруту в южной части Ормузского пролива, подорвался на мине и был вынужден остановиться. На другом супертанкере произошел крупный пожар"

- КСИР

​Сообщается, что ко второму танкеру подошел буксир, который пытался потушить пожар, но позже он также загорелся.

​Напомним, ранее в комиссии по нацбезопасности парламента Ирана заявили, что проход через Ормузский пролив без ограничений доступен судам Индии, Китая, Ирака и Катара. При этом транзит для катарской стороны является бесплатным с учетом обоюдных интересов, тогда как с индийских и китайских коммерческих кораблей взимаются сборы.