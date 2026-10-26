Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана в ходе заседания проголосовали за переизбрание Сабины Алиевой на пост уполномоченного по правам человека на новый семилетний срок.

​Милли Меджлис Азербайджана переизбрал Сабину Алиеву на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) на новый семилетний срок. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента.

​На рассмотрение депутатов были представлены три претендента, выдвинутые президентом Ильхамом Алиевым. Помимо Сабины Алиевой, в список кандидатов вошли судья Верховного суда Эльшана Велиева и бывший судья Конституционного суда Джейхун Гараджаев.

По итогам голосования Сабина Алиева набрала большинство голосов и была утверждена в должности на второй срок. Впервые она была избрана омбудсменом 29 ноября 2019 года.

Отметим, согласно законодательству Азербайджана, омбудсмен избирается сроком на семь лет, при этом один человек не может занимать эту должность более двух сроков.