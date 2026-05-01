В Армении озвучили проект бюджета на 2027 год

Государственный бюджет Армении в будущем 2027 году будет социально направленным, только на пенсионное обеспечение в нем планируется выделить около 674 миллиардов драмов, почти столько же - почти 614 миллиардов драмов – будет выделено на оборону.

Государственный бюджет Армении в 2027 будет социально ориентированным, а главным в нем в будущем 2027 году станет пенсионное обеспечение, говорится в проекте государственного бюджета на будущий год.

Статья расходов на пенсионное обеспечение составит около 674 млрд драмов, что примерно на 60 млрд драмов больше, чем 613,8 млрд драмов, предусмотренных на оборонные расходы, передает NEWS.am.

Тем не менее, не забыли власти и об обороне: так, согласно проекту, общий бюджет Минобороны страны составит 616,5 млрд драмов, большая часть из которых уйдет на программу "Поддержание боевой готовности, обеспечивающей стратегическое развертывание ВС Армении и защиты государственных границ от внешнего противника".

При этом совсем небольшая часть бюджетных средств МО, около 1 млрд драмов, будет затрачена на военно-медицинское обслуживание и медицинские услуги, говорится в сообщении.

(1 тыс драмов = $2,77)