США предложили ЕС восстановить украинский транзит газа из РФ - СМИ

Возобновить поставки российского газа в Европу через Украину предлагают США. Продажа может осуществляться через американского посредника, что позволит обойти санкции ЕС.

Соединенные Штаты выступили с предложением возобновить трубопроводные поставки российского газа в ЕС через Украину, об этом со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, эту идею американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выдвинули в сентябре в рамках визитов в Москву и Киев. Согласно предложению Вашингтона, российский газ может продаваться в Европу через американского посредника, так можно будет обойти европейские санкции против РФ.

Для ЕС такое решение могло бы снизить цены на углеводороды, именно так это предложение представляется американской стороной.

The Wall Street Journal отмечает, что средства от продажи российского газа в рамках этого предложения США предлагают хранить на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.

Также, по данным газеты, в США рассматривают возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве "потенциально важного компонента более крупной сделки", которая позволит не только решить кризис на Украине, но и урегулирует "давние разногласия России с европейскими союзниками США".

К 1 ноября страны Европы не смогли заполнить ПХГ газом на 80% – минимум, установленный Еврокомиссией. Европейские хранилища газа сейчас заполнены лишь на 75%, что является рекордно низким показателем за все время наблюдений.