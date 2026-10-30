Россия, Турция и Армения возглавили статистику гостей Грузии

В июле-сентябре Грузия приняла больше гостей, но они потратили в республике меньше денег, чем в тот же период прошлого года. Чаще всего страну посещают жители соседних государств.

Государственная статистическая служба Грузии "Сакстат" опубликовала сегодня итоговую статистику по визитам иностранных граждан в республику за третий квартал 2026 года: всего за это время Грузию посетили 3,1 млн иностранцев. Рост числа гостей Грузии в июле-сентябре этого года в сравнении с третьим кварталом 2025 года составил 3,6%.

В статистике учитываются посещения Грузии с любыми целями. Уточняется, что туристов в общем потоке иностранцев в республику – 2,1 млн за третий квартал (доля – 58,8%), причем их число выросло больше среднего, на 4,7%. Преимущественные направления – Тбилиси и Аджария.

Помимо туристических целей (отдых, развлечения, шопинг) иностранцы ездят в Грузию на работу, для посещения родных, а также транзитом в другие государства.

Что касается вопроса, откуда чаще всего ездят в Грузию, то лидерство вновь удерживает Россия – россиян в республике в июле-сентябре этого годы побывало 695,8 тыс. На втором месте находятся граждане Турции – 398,1 тыс визитов, на третьем граждане Армении – 316,2 тыс поездок.

Совокупные траты гостей Грузии в третьем квартале снизились на 8,2% – до $2,2 млрд.