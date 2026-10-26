Вестник Кавказа

Турция предложила своего кандидата на пост генсека ООН

Эмблема ООН
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу претендует на то, чтобы занять аналогичную должность в ООН. Его кандидатуру выдвинула Анкара.

Турция выдвинула генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом поведал постпред Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

Он подчеркнул, что письмо о выдвижении кандидатуры было передано председателю Генассамблеи ООН.

Йылдыз такде заявил, что в связи с отсутствием согласованного кандидата на должность генсека Анкара решила выдвинуть кандидатуру Синирлиоглу с целью содействия работе организации.

Ранее на этой неделе Совбез ООН провел очередной раунд предварительного голосования по кандидатам на пост генсека организации.

Напомним, Синирлиоглу был избран генсеком ОБСЕ в декабре 2024 года. В 2016-2023 годах занимал должность постпреда Турции при ООН.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1200 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.