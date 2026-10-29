Израиль хотел бы расширить авиасообщение с Россией – посол

Власти Израиля заинтересованы в увеличении туристического потока с Россией. Об этом заявил Одед Йосеф, посол Израиля в Москве.
В интервью РИА Новости он также отметил, что еврейское государство хочет увеличить количество рейсов между двумя странами.
"Конечно, мы хотим увеличить количество рейсов между странами… Мы также заинтересованы в расширении туристического потока"
– израильский дипломат
Он подчеркнул, что в настоящее время обе страны проходят трудный этап и сталкиваются с серьезными проблемами в сфере безопасности, но даже с учетом этого туристы продолжают посещать обе страны.
"Приехав в Израиль, вы увидите людей, полных надежды, счастья, оптимизма несмотря на то, что мы прошли в последние годы, людей, которые хотят жить в мире"
– Одед Йосеф
Напомним, несколько дней назад в МИД РФ сообщили, что многоплановое партнерство России и Израиля продолжит развиваться.
Ранее на этой неделе в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). После подсчета 100% бюллетеней лидирует правящий блок во главе с партией "Ликуд" премьера Биньямина Нетаньяху, однако она не смогла добиться парламентского большинства.