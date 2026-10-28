Грузия должна превратиться в международный центр интеллектуального притяжения – Кавелашвили

Грузии нужно стать международным центром интеллектуального притяжения. Об этом заявил 29 октября президент страны Михаил Кавелашвили, поздравляя ученых с 85-летием Национальной Академии наук.
Он добавил, что в стране должны развиваться научные исследования и предлагаться решения глобальных проблем.
"Наш исторический опыт учит нас, что Грузия всегда сталкивалась с чрезвычайно сложными препятствиями и добивалась исторических побед именно благодаря разумной политике и самоотверженному труду. Сегодня мы также глубоко убеждены, что, если интеллектуальный вектор нации и видение государства будут направлены к единой национальной цели, мы сможем достойно ответить и на сложнейшие вызовы современности"
– Михаил Кавелашвили
Он отметил, что сегодня небольшие страны сталкиваются в научной сфере с серьезными трудностями – ограниченными финансовыми ресурсами, недостатком исследовательской инфраструктуры и угрозой "утечки мозгов".
"Сегодня наш долг как государства и общества – твердо поддерживать грузинских ученых, содействовать сохранению преемственности поколений, чтобы вместе создать еще более сильную, защищенную и развитую Грузию"
– президент Грузии