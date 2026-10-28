Вестник Кавказа

Грузия должна превратиться в международный центр интеллектуального притяжения – Кавелашвили

Тбилисский государственный университет
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Михаил Кавелашвили заявил о необходимости превращения Грузии в международный центр интеллектуального притяжения. Он отметил, что в республике должны предлагаться решения глобальных проблем.

Грузии нужно стать международным центром интеллектуального притяжения. Об этом заявил 29 октября президент страны Михаил Кавелашвили, поздравляя ученых с 85-летием Национальной Академии наук.

Он добавил, что в стране должны развиваться научные исследования и предлагаться решения глобальных проблем.

"Наш исторический опыт учит нас, что Грузия всегда сталкивалась с чрезвычайно сложными препятствиями и добивалась исторических побед именно благодаря разумной политике и самоотверженному труду. Сегодня мы также глубоко убеждены, что, если интеллектуальный вектор нации и видение государства будут направлены к единой национальной цели, мы сможем достойно ответить и на сложнейшие вызовы современности"

– Михаил Кавелашвили

Он отметил, что сегодня небольшие страны сталкиваются в научной сфере с серьезными трудностями – ограниченными финансовыми ресурсами, недостатком исследовательской инфраструктуры и угрозой "утечки мозгов". 

"Сегодня наш долг как государства и общества – твердо поддерживать грузинских ученых, содействовать сохранению преемственности поколений, чтобы вместе создать еще более сильную, защищенную и развитую Грузию"

– президент Грузии

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