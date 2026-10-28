Вестник Кавказа

В Крыму ликвидировали подтопления после сильных осадков

В Крыму ликвидировали подтопления после сильных осадков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудники МЧС устранили подтопления на южном берегу Крыма, где ранее из-за обильных дождей из берегов вышли горные реки.

Спасатели ликвидировали подтопления в крымской Ялте, где из-за сильных осадков из берегов вышли горные реки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Отмечается, что в настоящее время обстановка на полуострове относительно стабилизировалась, поскольку подтопленных территорий нет.

"В Большой Ялте все ранее подтопленные дома и объекты освобождены от воды. Спасателями МЧС России и сотрудниками администрации проведены работы по водоотведению и водооткачке на 37 объектах в Ялте, Кореизе, Мисхоре и Алупке"

– сообщение

В ГУ МЧС уточнили, что сейчас специалисты приступили к просушке и дезинфекции ранее подтопленных зданий. Поскольку подтоплений больше нет, МЧС может заниматься восстановлением разрушенных подпорных стен.

Напомним, ранее в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В ликвидации последствий непогоды были задействованы 134 спасателя и 52 единицы техники.

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