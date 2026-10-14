Рейс Ереван – Минводы подал сигнал о бедствии и вернулся в аэропорт вылета

ЧП произошло сегодня на рейсе "Азимута" из Еревана в Минводы. Сигнал о бедствии поступил спустя 15 минут после вылета, затем судно вернулось в ереванский аэропорт.

Самолет российского перевозчика "Азимут", летевший из Еревана в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета, ранее с воздушного судна поступил сигнал о бедствии.

Сообщается, что международный рейс подал сигнал бедствия через 15 минут после вылета из аэропорта Звартноц. Самолет развернулся в воздухе и вернулся в Ереван. Посадка прошла благополучно, сообщили представители авиадиспетчерской службы.

На борту лайнера находились порядка 100 человек.

Причиной сигнал тревоги стала проблема с системой кондиционирования. Перевозчик готовит запасной борт, чтобы вывезти из Еревана пассажиров данного рейса.