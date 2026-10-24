Россияне стали чаще отдыхать в санаториях Грузии

Спрос на грузинские санатории вырос на 20%. Отдых в них зачастую оказывается доступнее, чем отдых в здравницах Кавминвод.

В 2026 году спрос россиян на оздоровительные поездки в Грузию вырос на 20%, следует из данных туроператора "Русский Экспресс".

Наиболее востребованы в Грузии санатории в Боржоми и Цхалтубо.

Боржоми известен минеральной водой, Цхалтубо предлагает лечение радоновыми ваннами. Также популярны здравницы Саирме, где имеются минеральные и термальные источники.

На лечебные грязи стоит поехать в Ахтале, магнитный песок есть на морских пляжах курорта Уреки, минеральные воды можно найти на зеленом курорте Нуниси, а Абастумани привлекает целебным горным воздухом и термальными источниками.

В санатории Грузии чаще всего едут россияне старше 45 лет, однако интерес к оздоровительному отдых растет и среди более молодых туристов (20–35 лет).

Цены на санаторный отдых в Грузии зачастую ниже, чем на аналогичный отдых в санаториях Ставропольского края. Так, 10 дней в Цхалтубо обойдется на двоих в 140 тыс рублей с лечением и двухразовым питанием, в Боржоми – в 170 тыс рублей с лечением и трехразовым питанием, в Кавминводах – в 180 тыс рублей.

Цены не учитывают стоимость перелета, если добавить авиабилеты, то санатории Грузии и Кавминвод окажутся сопоставимыми по цене: Цхалтубо – от 205 тыс рублей на двоих; Боржоми – около 235 тыс рублей; Кавказские Минеральные Воды – от 201 тыс рублей, пишет АТОР.