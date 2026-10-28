Джейхун Байрамов принимает участие в 13-м заседании СМИД ОТГ в Анкаре

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Турцию для участия в 13-м заседании СМИД ОТГ. Об этом сообщается на официальной странице азербайджанского ведомства в социальной сети.
По прибытии в Анкару руководителя азербайджанской дипломатии официально встретил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В ходе своего выступления на заседании Джейхун Байрамов отметил, что приоритетами председательства Баку в организации стали развитие сотрудничества, сохранение общего наследия и расширение транспортных связей. Данные векторы были подтверждены на Габалинском саммите в октябре 2025 года.
Дипломат подчеркнул важность взаимного доверия на фоне глобальных конфликтов и сообщил о принятии Дорожной карты до 2027 года. Этот документ предусматривает совместное производство в оборонной промышленности и технологическое партнерство.
"Важными направлениями остаются расширение взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспортной связанности, энергетики, финансов, цифрового развития, инноваций и новых технологий"
- Джейхун Байрамов
Особое внимание министр уделил гуманитарным инициативам, включая профильные заседания в Шуше и Баку, а также дипломатическим усилиям по получению ОТГ статуса наблюдателя при Генассамблее ООН. Дополнительные возможности для работы с третьими странами и международными структурами открывает формат ОТГ+.
В завершение представитель Азербайджана призвал усилить роль Секретариата ОТГ в мониторинге прогресса и подтвердил приверженность республики дальнейшему развитию организации.