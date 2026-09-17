Москва и Баку усилят совместную борьбу с преступностью

Состоялась встреча генпрокуроров России и Азербайджана, стороны обсудили борьбу с транснациональной преступностью и наркотрафиком. Генпрокуроры высоко оценили текущий уровень взаимодействия.

Генпрокуроры России и Азербайджана Александр Гуцан и Кямран Алиев обсудили на встрече в Баку борьбу с транснациональной преступностью.

"Нас связывает общая история, общие интересы, участие в противодействии основным угрозам, которые характерны для наших стран"

– Александр Гуцан

Среди угроз он назвал транснациональную преступность, коррупцию, наркобизнес. Российский генпрокурор обсудил с азербайджанским коллегой вопрос, связанный с "противодействием транснациональной преступности, в первую очередь это транзит наркотиков через сопредельные страны". Он выразил уверенность, что совместная работа генеральных прокуратур России и Азербайджана позволит решать глобальные, важные для двух стран задачи.

Кямран Алиев отметил, что взаимодействие между прокуратурами РФ и АР находится на высоком уровне и протекает беспроблемно.

"Это касается и расследования уголовных дел и ответы на запросы (о правовой помощи), тут нет никаких проблем"

– Кямран Алиев

На встрече стороны условились активизировать сотрудничество прокуратур.

Общие угрозы для России и Азербайджана

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что взаимодействие генпрокуратур и других правоохранительных органов – естественная, более того, необходимая составляющая сотрудничества России и Азербайджана, поскольку оно способствует защите безопасности обоих государств.

"Россия и Азербайджан — это не просто стратегические партнеры и союзники, но еще и соседние государства с общей границей. Проблема транснациональной преступности, использующей территории обоих государств и для транзита, и для собственно совершения преступлений, в равной степени актуальна и для Москвы и для Баку, поэтому сотрудничество российских и азербайджанских спецслужб жизненно необходимо", - сказал он.

"Сюда входят в первую очередь борьба с международными террористическими группировками и пресечение трансграничного наркотрафика, в частности, идущего через территорию Ирана – это то, что постоянно находится на повестке дня и является важной частью двусторонних отношений", - продолжил Константин Тасиц.

"Также важно решение проблем распространения влияния экстремистских учений и организаций в наших странах. Помимо наркотрафика организованная преступность занимается контрабандой и других вещей – вполне стандартный набор проблем для любых приграничных территорий", - заключил эксперт по Южному Кавказу.