Аральско-Каспийская магистраль будет достроена в 2028 году в Казахстане

В Минтрансе Казахстана рассказали о планах завершить строительство Аральско-Каспийской магистрали в 2028 году. Также в стране реализуется ряд других инфраструктурных проектов.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на заседании Правительства страны сообщил, что осуществляются работы по развитию Казахстана как ведущего логистического центра Евразии.

В этой связи в республике идет работа по расширению терминальной инфраструктуры, модернизируются автомобильные дороги и воздушные маршруты, проводится цифровизация транспортной отрасли.

Сейчас в Казахстане функционируют 46 логистических центров, в ближашие годы (до 2030 года) их число увеличится на 21.

"По крупным инфраструктурным проектам, строительство Аральско-Каспийской магистрали начато в августе и будет завершено до конца 2028 года"

– Талгат Ластаев

В будущем году, добавил он, начнется строительство участка "Кокшетау - Петропавловск".

Также в Казахстане ведется модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска, завершить работы планируется до конца 2027 года.