Горнолыжный отдых на склонах России станет доступнее

"Кавказ.РФ" и Минспорт ведут работу по популяризации горнолыжного отдыха и развитию курортов, чтобы сделать зимний отдых на склонах доступным для всех жителей страны.

В России внедряется подход по масштабированию интереса к зимним видам спорта. Об этом сообщил генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов в рамках Форума туристических территорий в Москве.

"Министерство спорта разделяет эту задачу. Совместно мы реализуем целый ряд проектов, в том числе на курорте "Эльбрус" и на других наших площадках, где активно строим и развиваем спортивную инфраструктуру именно для массовых занятий горнолыжным спортом"

— Андрей Юмшанов

Отметим, что турпоток на горнолыжные курорты России в зимний сезон 2025-2026 годов превысил 9 млн человек, при этом большинство главных комплексов страны сосредоточено на Северном Кавказе. Среди наиболее популярных направлений выделяются Приэльбрусье с зонами катания "Эльбрус" и "Чегет" в Кабардино-Балкарии, а также "Архыз" и "Домбай" в Карачаево-Черкесии.

Кроме того, в регионе также продолжается строительство новых всесезонных объектов. В их числе курорт "Ведучи" в Чечне, открывшийся в 2025 году "Мамисон" в Северной Осетии, а также развивающийся проект "Армхи" в Ингушетии.