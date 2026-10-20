В Нальчике пройдет Фестиваль национальных культур

В столице Кабардино-Балкарии 30 октября состоится Фестиваль национальных культур, проведение которого приурочено к Году единства народов России.

В Нальчике 30 октября состоится Фестиваль национальных культур, приуроченный к Году единства народов России. Об этом в среду сообщила мэрия города.

"В программе фестиваля презентация блюд традиционной национальной кухни, тематическая выставка изделий народного и декоративно-прикладного искусства, а также концертная программа, включающая творческие номера, отражающие богатое культурное многообразие народов региона и страны"

- мэрия Нальчика

Участниками мероприятия станут творческие коллективы региона, школьники и студенты, а почетным гостем — официальная делегация Чувашской Республики.

Отмечается, что фестиваль направлен на сохранение исторического наследия, укрепление межнационального согласия и популяризацию культурных традиций народов России.