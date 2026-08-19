Царукян сразится с Петтисом на турнире в США

Следующий бой Армана Царукяна состоится в США через месяц. Его соперником будет действующий чемпион RAF Энтони Петтис.
Боец смешанных единоборств Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, проведет через месяц бой с представителем Соединенных Штатов Энтони Петтисом.
Их поединок станет главным событием турнира профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF), который пройдет в Чикаго 29 ноября.
Предыдущий бой Царукяна состоялся в сентябре на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе. Его соперником был Маурисиу Руффи. Победу уже в первом раунде со счётом 10:0 одержал Арман.
Напомним, Энтони Петтис является действующим чемпионом RAF.